В Минске покажут рукописный фрагмент гомеровской "Илиады"

МИНСК, 18 сен — Sputnik. В Минске в музее книги при Национальной библиотеке Белоруссии 20 сентября открывается выставка "Беларусь и Библия", посвященная самой известной и книге в истории человечества. В числе раритетов есть экземпляр так называемой "Библии античности" — список гомеровской "Илиады".

"Рукописи 2000 лет, она написана на папирусе на древнегреческом языке", — рассказал Sputnik Беларусь заместитель директора Национальной библиотеки Алесь Суша.

Рукописи такой древности не дошли до наших дней целиком, и в библиотеке будет выставлен один из сохранившихся фрагментов.

По словам ученого, рукопись "Илиады" на выставке появилась не случайно, ведь поэма, которая датируется примерно VIII веком до нашей эры, является настоящей Библией античных времен.

К тому же, фрагмент, который будет представлен в музее книги, был создан примерно в ту же эпоху, когда жил Иисус Христос.

Поэма "Илиада", авторство которой приписывается слепому поэту Гомеру, рассказывает о Троянской войне, начавшейся после того, как троянский царевич Парис украл жену царя Менелая, красавицу Елену.

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