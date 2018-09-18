Саммит ЕС не решит проблему высадки мигрантов, сообщил источник

БРЮССЕЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Прорыва в решении проблемы высадки мигрантов не ожидается на неформальном саммите ЕС в Зальцбурге, сообщил во вторник журналистам высокопоставленный источник в структурах Евросоюза.
"Мы ожидаем, что премьер Италии представит свои предложения и свое видение, но я не ожидаю реального прорыва на этом этапе, но все-таки ожидаю, что мы сможем найти конструктивный подход к обсуждению", — сообщил источник, отвечая на вопрос, какие ожидания есть от дискуссий на саммите.
Говоря в целом о предстоящем обсуждении проблем миграции, чиновник отметил, что "результаты дискуссий по миграции в Зальцбурге должны быть оформлены на формальном саммите в октябре", на этот раз никаких формальных документов не ожидается.
По его словам, ожидается также, что на обсуждение будут внесены новые предложения по усилению борьбы с незаконной переправкой мигрантов.
Глава ЕК Жан-Клод Юнкер внес 12 сентября пакет предложений по решению вопросов миграции и усилению охраны внешних границ ЕС, в частности, путем повышения полномочий европейской пограничной службы.
Помимо организации и финансирования совместных операций по возвращению, агентство должно получить возможности выявлять незаконно находящихся на территории граждан третьих стран, готовить решения о возвращении для национальных органов, которые остаются ответственными за принятие фактического решения. Предлагается также, что при условии предварительного согласия соответствующей страны, агентство могло бы проводить совместные операции и развернуть личный состав за пределами ЕС или за пределами стран, граничащих с ЕС.