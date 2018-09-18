Саммит ЕС не решит проблему высадки мигрантов, сообщил источник

БРЮССЕЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Прорыва в решении проблемы высадки мигрантов не ожидается на неформальном саммите ЕС в Зальцбурге, сообщил во вторник журналистам высокопоставленный источник в структурах Евросоюза.

В конце августа глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что консенсуса относительно практических решений вопросов, касающихся правил высадки спасенных мигрантов, среди стран ЕС пока нет, на переговорах на уровне министров в Вене стороны договорились продолжить работу.

"Мы ожидаем, что премьер Италии представит свои предложения и свое видение, но я не ожидаю реального прорыва на этом этапе, но все-таки ожидаю, что мы сможем найти конструктивный подход к обсуждению", — сообщил источник, отвечая на вопрос, какие ожидания есть от дискуссий на саммите.

Говоря в целом о предстоящем обсуждении проблем миграции, чиновник отметил, что "результаты дискуссий по миграции в Зальцбурге должны быть оформлены на формальном саммите в октябре", на этот раз никаких формальных документов не ожидается.

По его словам, одной из значимых тем на саммите станет реформа европейского пограничного агентства Frontex, в частности, вопросы расширения его полномочий и штата. "Вопрос расширения полномочий вызывает разногласия", — признал источник, отметив, что в ЕС исходят из того, что такие преобразования должны быть реализованы в течение текущего мандата исполнительных и законодательных органов.

По его словам, ожидается также, что на обсуждение будут внесены новые предложения по усилению борьбы с незаконной переправкой мигрантов.

Глава ЕК Жан-Клод Юнкер внес 12 сентября пакет предложений по решению вопросов миграции и усилению охраны внешних границ ЕС, в частности, путем повышения полномочий европейской пограничной службы.

Юнкер подтвердил в своем послании к Европарламенту в Страсбурге, что личный состав пограничного агентства ЕС должен к 2020 году увеличиться до 10 тысяч человек. При этом предлагается, чтобы под контролем государства-члена, в котором они будут развернуты, сотрудники пограничной и береговой охраны ЕС могли выполнять задачи, требующие исполнительных полномочий, такие как проверка личности, разрешение или отказ во въезде на внешних границах, возможность "перехватывать" людей на границе.

Помимо организации и финансирования совместных операций по возвращению, агентство должно получить возможности выявлять незаконно находящихся на территории граждан третьих стран, готовить решения о возвращении для национальных органов, которые остаются ответственными за принятие фактического решения. Предлагается также, что при условии предварительного согласия соответствующей страны, агентство могло бы проводить совместные операции и развернуть личный состав за пределами ЕС или за пределами стран, граничащих с ЕС.