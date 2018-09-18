В Таиланде усилили меры безопасности после побега заключенных в Мьянме

БАНГКОК, 18 сен – РИА Новости. Усиленные меры безопасности введены в ряде районов пограничной с Мьянмой таиландской провинции Так в связи с массовым побегом заключенных из тюрьмы в сопредельном с провинцией мьянманском штате Карен, сообщает во вторник интернет-версия газеты Bangkok Post.

В воскресенье утром из тюрьмы города Пха-Ан, столицы штата Карен, бежали более 40 заключенных, в том числе 29 осужденных и 12 подследственных. Заключенные захватили грузовик, на котором вывозится мусор из тюрьмы, протаранили ворота и скрылись. Грузовик позже был найден брошенным в 200 километрах от тюрьмы по направлению к таиландской границе.

Полиция и военные поймали десятерых беглецов в течение первого дня после побега в нескольких деревнях в районе, где был брошен грузовик, еще двое были застрелены при попытке оказать сопротивление при задержании.

Власти Таиланда предполагают, что оставшиеся заключенные предпримут попытку перейти на таиландскую сторону, чтобы затем затеряться среди населения лагерей мьянманских беженцев, расположенных в приграничных районах, сообщает издание. По мнению властей, беглецы могут представлять серьезную опасность для населения пограничных районов, говорится в сообщении.

Более 100 тысяч беженцев, собравшихся на таиландской стороне границы во время многолетней гражданской войны в Мьянме (1949 – 1996 гг) и последовавших военных конфликтов между нацменьшинствами в мьянманских горах, в том числе каренов по национальности, проживают семьями в десятках лагерей в таиландских северных провинциях Так, Мехонгсон, Чиангмай и Чианграй.