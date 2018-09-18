Спикер Рады предложил парламенту увеличить число членов ЦИК

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий зарегистрировал в парламенте законопроект №9090, предлагающий увеличить число членов Центральной избирательной комиссии с 15 до 17 человек.

"Этот законопроект направлен на обеспечение такого представительства политических сил в составе Центральной избирательной комиссии, которое будет отвечать рекомендации в резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы 2203 (2018) о необходимости пропорционального представительства парламентских политических фракций в этом органе", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект направлен на рассмотрение Комитета.

У 13 из 15 членов ЦИК 1 июня 2014 года истек срок полномочий, однако они продолжают выполнять свои обязанности. По закону, в состав ЦИК Украины входят 15 членов, срок полномочий которых составляет семь лет. Члены комиссии назначаются и увольняются Верховной радой по представлению президента. При этом глава государства при назначении членов комиссии должен учитывать предложения депутатских фракций и групп, которые имеют представительство в парламенте.

Рада несколько раз откладывала на неопределенное время назначение нового состава ЦИК из-за отсутствия политического консенсуса. Ряд оппозиционных фракций выступил против рассмотрения этого вопроса, поскольку их депутаты не представлены в новом составе комиссии, предложенном президентом. Они также обвиняли президента Украины Петра Порошенко в желании "взять под контроль Центризбирком" в преддверии выборов.