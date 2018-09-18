СМИ рассказали о планах Индии по закупке российских фрегатов

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Индия собирается приобрести у России четыре фрегата проекта 11356 на сумму более двух миллиардов долларов, об этом сообщает издание The Economic Times со ссылкой на свои источники.
По информации издания, на данный момент согласуются последние детали сделки, при этом индийская сторона из-за антироссийских санкций со стороны США прорабатывает вариант с оплатой кораблей национальной валютой.
По соглашению индийская сторона получит технологии создания фрегатов этого типа, два корабля будут полностью построены в Индии, а два других построит российский судостроительный завод "Янтарь", сообщает газета.
Россия и Индия — крупнейшие партнеры в сфере военно-технического сотрудничества: более 70% вооружения, боевой техники, ВВС и ВМС индийской армии — российского или советского производства. Ежегодно Россия поставляет в Индию оружие и технику на миллиарды долларов.
До 2020 года планировалось построить шесть подобных кораблей для Черноморского флота, три из них уже находятся в строю. Строительство второй тройки фрегатов приостановили из-за отказа Украины поставлять силовые установки, которые устанавливаются на корабли, после чего Индия решила приобрести их для своих ВМС. Как сообщал министр обороны Индии Маонхар Паррикар, Дели самостоятельно приобретет и установит двигатели для этих фрегатов.