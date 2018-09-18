СМИ рассказали о планах Индии по закупке российских фрегатов

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Индия собирается приобрести у России четыре фрегата проекта 11356 на сумму более двух миллиардов долларов, об этом сообщает издание The Economic Times со ссылкой на свои источники.

Как ожидается, договор о поставке военных кораблей будет подписан в октябре на предстоящей встрече между президентом России Владимиром Путиным и индийским премьером Нарендрой Моди.

По информации издания, на данный момент согласуются последние детали сделки, при этом индийская сторона из-за антироссийских санкций со стороны США прорабатывает вариант с оплатой кораблей национальной валютой.

По соглашению индийская сторона получит технологии создания фрегатов этого типа, два корабля будут полностью построены в Индии, а два других построит российский судостроительный завод "Янтарь", сообщает газета.

Россия и Индия — крупнейшие партнеры в сфере военно-технического сотрудничества: более 70% вооружения, боевой техники, ВВС и ВМС индийской армии — российского или советского производства. Ежегодно Россия поставляет в Индию оружие и технику на миллиарды долларов.

Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" в Калининграде построил для ВМС Индии три корабля проекта 11356. В июле 2013 года РФ передала Индии фрегат Trikand ("Лук"). В 2012 году Индия получила два таких корабля — Teg ("Сабля") и Tarkash ("Колчан").

До 2020 года планировалось построить шесть подобных кораблей для Черноморского флота, три из них уже находятся в строю. Строительство второй тройки фрегатов приостановили из-за отказа Украины поставлять силовые установки, которые устанавливаются на корабли, после чего Индия решила приобрести их для своих ВМС. Как сообщал министр обороны Индии Маонхар Паррикар, Дели самостоятельно приобретет и установит двигатели для этих фрегатов.