Госдеп примет участие в семинаре G7 в Канаде по окружающей среде

ВАШИНГТОН, 18 сен — РИА Новости. Госдепартамент США примет участие в семинаре "большой семерки" по сохранению окружающей среды, океанов и энергетике, который состоится 19-21 сентября в канадском Галифаксе (Новая Шотландия), говорится в заявлении госдепа.

"Делегацию возглавит исполняющий обязанности заместителя помощника госсекретаря Уильям Гибсон-Флай и другие высокопоставленные сотрудники ведомства… В число должностных лиц, представляющих Соединенные Штаты, будет включен и исполняющий обязанности главы агентства по охране окружающей среды Эндрю Уилер, замминистра энергетики Дэн Бройлетт и помощник министра торговли США Тим Галлодет", — отмечается в заявлении.

На министерском уровне состоятся обсуждения по улучшению состояния Мирового океана, производство и транспортировка энергии и изменение климата, отмечает госдеп.