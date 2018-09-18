Россия рассчитывает на участие США в консультациях по Афганистану в Москве

ООН, 18 сен — РИА Новости. Россия ожидает, что США присоединятся к решению вопросов налаживания ситуации в Афганистане и повторяет, что приглашение на московский формат консультаций остается в силе, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Рассчитываем на подключение США (к переговорам в Москве — ред.), приглашение которых остается в силе", — сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.

По его словам, "необходима оптимальная площадка для международной поддержки налаживания мирного процесса в Исламской Республике Афганистан с задействованием наиболее заинтересованных сторон".

"Этой цели отвечает московский формат консультаций по Афганистану, заседание которого мы планируем провести с участием представителей движения "Талибан"* после выработки консолидированной позиции по данному вопросу в Кабуле", — сказал Небензя.

Он добавил, что Россия приветствует международные и региональные усилия по содействию Афганистану в налаживании мирного процесса.

"Главное – здесь не должно быть места конкуренции и "перетягивания одеяла на себя", — заключил глава российской миссии.

*Террористическая организация, запрещенная в России.