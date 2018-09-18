ЖЕНЕВА, 18 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Половина детских смертей в 2017 году пришлась на регион Черной Африки, говорится в докладе, подготовленном Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Всемирным банком и Отделом народонаселения ООН.

В документе отмечается, что в прошлом году в мире погибло 6,3 миллиона детей в возрасте до 15 лет. Из них 5,4 миллиона – новорожденные и дети до пяти лет.

"Если мы не предпримем срочных мер, 56 миллионов детей в возрасте до пяти лет умрут к 2030 году, и больше половины из них – новорожденные. С 1990 года мы достигли значительного прогресса в спасении жизней детей, но миллионы продолжают умирать из-за того, где они родились и у кого. Такие простые решения, как доступ к лекарствам, чистой воде, электричеству и вакцинам могут изменить жизнь каждого ребенка", — заявил, комментируя доклад, директор подразделения ЮНИСЕФ по исследованиям Лоуренс Шанди.

В докладе отмечается, что половина детских смертей в 2017 году пришлась на регион Черной Африки, где каждый 13-й ребенок не доживал до своего пятого дня рождения. Еще 30% смертей приходится на страны Южной Азии. При этом большинство смертей можно было предотвратить, так как дети погибали от осложнений, полученных при родах, пневмонии, диареи, малярии и инфекций новорожденных. Дети постарше, как показывает статистика, погибают в основном из-за различных ранений, тонут или попадают под колеса машин.

В то же время эксперты отмечают прогресс в предотвращении гибели детей за последние 30 лет. Количество детей, погибающих в возрасте до пяти лет, значительно сократилось — с 12,6 миллиона в 1990 году до 5,4 миллиона в 2017 году.

"Новый доклад указывает на значительный прогресс, которого удалось добиться с 1990 года в области сокращения смертности среди детей и подростков. Сокращение неравенства путем оказания помощи новорожденным, детям и матерям является основой для достижения Цели устойчивого развития по предотвращению детской смертности", — заявил заместитель генсека ООН по экономическим и социальным вопросам Лю Чжэньмин.