Помпео и глава МИД Южной Кореи обсудили предстоящий межкорейский саммит

ВАШИНГТОН, 18 сен — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Республики Корея Кан Гён Хва дважды за последние два дня обсудили предстоящий саммит лидеров Южной Кореи и КНДР и договорились координировать усилия по денуклеаризации Корейского полуострова, заявила в понедельник журналистам представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Госсекретарь Майкл Помпео вчера и сегодня говорил по телефону с министром иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва. Они обсудили предстоящий саммит президента РК Мун Чжэ Ина с председателем КНДР Ким Чен Ыном. Кроме того, госсекретарь Помпео и глава МИД Кан высказались за продолжение тесной координации в продолжении усилий по денуклеаризации КНДР и межкорейского диалога и сотрудничества", — сказала она.

По словам Науэрт, министры опять подтвердили важность сохранения давления на Пхеньян.

Межкорейский саммит пройдет 18-20 сентября в столице КНДР. Ранее стало известно, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин перелетит в Пхеньян прямым рейсом. Как сообщило накануне агентство Ренхап, южнокорейского лидера будут сопровождать руководители крупнейших корпораций страны, в частности Samsung Electronics, Hyundai Motor Group, SK Group и LG Group.

Накануне в Пхеньян выехала группа из 93 южнокорейских чиновников, журналистов и вспомогательного персонала для подготовки саммита.

Первая встреча корейских лидеров состоялась 27 апреля в демилитаризованной зоне в пограничном пункте Пханмунджом. Менее чем через месяц прошли вторые переговоры между главами Южной Кореи и КНДР.