Переговоры Мадрида с Лондоном по Гибралтару планируют завершить в октябре

МАДРИД, 18 сен — РИА Новости. Переговоры между Мадридом и Лондоном по поводу Гибралтара в связи с Brexit могут завершиться заключением соглашения в октябре, заявил министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель.
"Я умеренный оптимист. Председатель правительства (Испании Педро Санчес)… не хочет, чтобы Гибралтар был последним камнем преткновения на пути к соглашению (между ЕС и Лондоном — ред.), а первым шагом к соглашению", — заявил Боррель на пресс-конференции в Мадриде.
Последний раунд переговоров по поводу Гибралтара между Испанией и Великобританией состоялся на прошлой неделе, и были "подвижки", рассказал министр. Он выразил надежду, что "удастся завершить переговоры после съезда Консервативной партии (Великобритании)".
Съезд Консервативной партии Великобритании будет проходить с 30 сентября по 3 октября.
Тема Гибралтара станет частью отдельного протокола к общему соглашению по Brexit, заявили испанские власти. Как уточняется в сообщении правительства, "все аспекты Brexit, касающиеся Гибралтара, — предмет прямых переговоров между правительствами Испании и Великобритании, и, следовательно, будут частью специального протокола в рамках соглашения о выходе, поскольку не касаются всех членов".
Барнье и Санчес считают, что должны соблюдаться ранее установленные сроки Brexit и переговоры должны быть завершены до саммита ЕС, который состоится в октябре.
Территориальный спор по поводу Гибралтара между Испанией и Великобританией продолжается более 300 лет. В ходе референдумов, которые состоялись в 1967 и 2002 годах, около 99% гибралтарцев захотели остаться в составе Британии. На территории действует конституция, принятая на референдуме в 2006 году, согласно которой законодательная власть принадлежит королеве Великобритании Елизавете II и парламенту Гибралтара. Испания, считающая Гибралтар своей территорией, предлагала Великобритании установить над Гибралтаром "совместный суверенитет". Со временем, считает Мадрид, должен быть восстановлен испанский суверенитет над этой территорией.