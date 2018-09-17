Медведчук считает, что русофобская позиция Порошенко мешает Украине

КИЕВ, 17 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко занимает русофобскую, радикально настроенную антироссийскую позицию, однако рано или поздно ситуация между двумя странами должна измениться, считает член партии "За Життя" ("За жизнь"), лидер общественного движения "Украинский выбор — Право народа" Виктор Медведчук.

"Я не разделяю позиции Порошенко о том, что он занимает такую радикальную, на мой взгляд, русофобскую, антироссийскую позицию, потому что как бы там ни было, а страна, которая именуется Россией и с которой Украина имеет 2,2 тысячи километров границ, тот кризис, который существует в наших сегодня отношениях, он должен все равно кануть в лету", — сказал Медведчук в понедельник вечером в интервью украинскому телеканалу NewsOne

Политик считает, что русофобская позиция только мешает Украине. "Любая позиция, о которой я говорил, — русофобская — она вредит тому, что мы можем получить в интересах Украины", — сказал Медведчук.

Он также вновь раскритиковал решение Киева не продлевать действие договора о дружбе с РФ.

"Попытки ввести визовый режим с РФ, попытки денонсации, или непродление, большого договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ — это все звенья одной цепи. Это антироссийская истерия и радикальная русофобия. Я оцениваю это так. Прибавит ли это пользы Украине? Уверен, что для интересов украинских граждан не прибавит", — сказал он.

В понедельник президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Подписание этого указ открывает путь к началу юридических процедур по непродлению договора. Как поясняли власти Украины, речь идет не о денонсации договора, а его непродлении. До 30 сентября Киев должен проинформировать Москву о своем решении. Кроме того, свое решение по этому вопросу должна принять и Верховная рада.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной был подписан в 1997 году. Он является основополагающим документом российско-украинских отношений, который предполагает стратегическое партнерство двух стран.

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