Медведчук считает, что русофобская позиция Порошенко мешает Украине

КИЕВ, 17 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко занимает русофобскую, радикально настроенную антироссийскую позицию, однако рано или поздно ситуация между двумя странами должна измениться, считает член партии "За Життя" ("За жизнь"), лидер общественного движения "Украинский выбор — Право народа" Виктор Медведчук.
Политик считает, что русофобская позиция только мешает Украине. "Любая позиция, о которой я говорил, — русофобская — она вредит тому, что мы можем получить в интересах Украины", — сказал Медведчук.
Он также вновь раскритиковал решение Киева не продлевать действие договора о дружбе с РФ.
"Попытки ввести визовый режим с РФ, попытки денонсации, или непродление, большого договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ — это все звенья одной цепи. Это антироссийская истерия и радикальная русофобия. Я оцениваю это так. Прибавит ли это пользы Украине? Уверен, что для интересов украинских граждан не прибавит", — сказал он.
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной был подписан в 1997 году. Он является основополагающим документом российско-украинских отношений, который предполагает стратегическое партнерство двух стран.
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