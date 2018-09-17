Личная информация сотрудников Госдепа попала в руки хакеров, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 17 сен — РИА Новости. Неизвестным хакерам удалось внедриться в несекретную часть системы электронной почты госдепартамента США и получить персональные данные ряда его сотрудников, пишет издание Politico со ссылкой на распространенное американским внешнеполитическим ведомством письмо сотрудникам.

Инцидент затронул менее 1% электронных почтовых ящиков в госдепе, уточняется в сообщении. Письмо было разослано 7 сентября.

Ранее контрольные ведомства не раз критиковали госдепартамент за недостаточную защиту данных. Это уже не первый случай кибератаки, в ходе которой хакерам удается получить информацию о сотрудниках. В 2014 году имела место масштабная атака на сервера внешнеполитического ведомства США, которую помогало отбить Агентство национальной безопасности.