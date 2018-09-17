Личная информация сотрудников Госдепа попала в руки хакеров, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 17 сен — РИА Новости. Неизвестным хакерам удалось внедриться в несекретную часть системы электронной почты госдепартамента США и получить персональные данные ряда его сотрудников, пишет издание Politico со ссылкой на распространенное американским внешнеполитическим ведомством письмо сотрудникам.
Ранее контрольные ведомства не раз критиковали госдепартамент за недостаточную защиту данных. Это уже не первый случай кибератаки, в ходе которой хакерам удается получить информацию о сотрудниках. В 2014 году имела место масштабная атака на сервера внешнеполитического ведомства США, которую помогало отбить Агентство национальной безопасности.