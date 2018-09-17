Медведчук намерен участвовать в парламентских выборах на Украине

КИЕВ, 17 сен – РИА Новости. Лидер общественного движения "Украинский выбор — Право народа", представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук заявил, что намерен пройти в Верховную раду по итогам парламентских выборов в 2019 году.

"Сегодня, когда я официально согласился войти в партию "За життя", естественно, стоит вопрос моего вхождения в парламент, если партия этого добьется, а я думаю, она этого достигнет, тем более в составе политического объединения, которое тоже будет представлено в парламенте… Реакцию (оппонентов — ред.) можно представить, потому что у меня всегда последовательная позиция в тех вопросах, которые, на мой взгляд, являются кардинальными для Украины, которые вызывают ажиотаж у многих наших оппонентов", — сказал он в понедельник в интервью украинскому телеканалу NewsOne

Медведчук также вновь заявил, что у него нет политических амбиций для участия в президентской кампании.

Медведчук решил войти в партию "За життя", которую возглавляет депутат Верховной рады Вадим Рабинович, чтобы заниматься восстановлением мира в Донбассе и отношений с РФ.