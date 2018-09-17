Допрос Винника французскими следователями вновь перенесли

АФИНЫ, 17 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. Допрос россиянина Александра Винника французскими следователями перенесён на 1 октября, сообщил РИА Новости адвокат Тимофей Мусатов.

Винника арестовали в Греции в июле 2017 года по запросу США в связи с обвинениями в отмывании от 4 миллиардов до 9 миллиардов долларов через биржу криптовалют. Его выдачи добиваются также Россия и Франция по обвинению в киберпреступлениях. Сейчас имеется четыре решения суда о выдаче Винника — два в Россию и по одному в США и Францию.

Французские следователи хотят допросить Винника и в связи с этим требуют его экстрадиции. Допрос переносится третий раз.

"Допрос Александра Винника отложен на 1 октября. На заседание прибыли два французских судьи, полицейские и оперативные сотрудники — семь человек. Заседание было отложено в связи с нарушением процессуального законодательства в части прав обвиняемого на понимание обвинения и вопросов на родном языке", — сказал Мусатов.

По его словам, заседание проходило в Салониках и началось в 18.00, что крайне необычно для Греции — обычно все процессуальные действия идут с утра.

В Салоники Винник был доставлен из Афин, где с 4 сентября запрос на его выдачу в Россию рассматривался в Верховном суде по уголовным делам — Ареопаге. Ареопаг постановил выдать Винника в Россию. Окончательное решение примет министр юстиции Греции.

"Александр теперь опять будет перевезен в город Афины для заседания по французскому запросу, назначенному на 19 сентября", — сказал Мусатов.

В свою очередь греческий адвокат Винника Илиас Спирлиадис сообщил РИА Новости, что французские следователи прислали дополнительные вопросы и защита попросила перевести их.

"Французы передали нам дополнительные вопросы. Мы же подали заявление на отсрочку, так как вопросы не переведены на русский язык. Нам дали отсрочку до 1 октября", — сказал адвокат.

Спирлиадис сообщил, что допросить Винника хотят и российские следователи. "Российская Федерация выслала нам дополнительные вопросы по поводу второго запроса на экстрадицию Винника. Нам вручили вопросы, мы будем готовиться на них ответить", — сказал адвокат.

По его словам, порядок допроса будет такой же, как и с французскими следователями, — через греческих следователей.

"На территорию Греции приедут российские судьи, и в их присутствии греческие следователи будут задавать вопросы, которые были переданы. Как французские, так и российские судьи не имеют права участвовать в допросе", — пояснил адвокат.

Дата допроса с участием российских судей пока не известна.

Что касается французского допроса, то направлено огромное количество вопросов — намного больше сотни. С частью вопросов удалось ознакомиться РИА Новости. Винника, например, спрашивают, где он проводил каникулы последние пять лет, снимал ли деньги через банкоматы, какие банковские карты использует, как работает электронная биржа криптовалют и его роль, знаком ли он с некоторыми людьми, знает ли представленные ему номера телефонов и адреса электронной почты, был ли он на Тенерифе, покупал ли чёрную икру на 41 тысячу рублей в определённую дату.