В переговорах между КНДР и США видны проблемы, отметил Небензя

ООН, 17 сен — РИА Новости. Россия всецело поддерживает переговоры КНДР и Республики Корея, в то же время, в процессе общения между КНДР и США видны проблемы, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Мы не раз говорили, что поддерживаем переговорный процесс, начавшийся между сторонами в начале текущего года, Россия приветствует и результаты того, что уже сделано: снижена военная активность, установлен прямой контакт между лидерами КНДР, Республики Корея и Соединенных Штатов", — сказал Небензя.

"Буквально на днях в городе Кэсон открылся "офис связи" двух Корей. Желаем успеха и стартующему завтра саммиту лидеров КНДР и Республики Корея в Пхеньяне", — сказал Небензя.

"В то же время сейчас мы являемся свидетелями того, что переговоры между КНДР и США по меньшей мере испытывают определенные трудности", — считает глава российской миссии.

Он добавил, что "переговорный процесс – улица с двусторонним движением".

"Реальность дипломатии 21-го века — да и любого века — в том, что нельзя договориться, не предлагая ничего взамен на свои требования, никто не ставит под сомнения тот факт, что наличие у КНДР ракетно-ядерной программы неприемлемо", — отметил Небензя.

"Однако на что можно рассчитывать, когда Пхеньян призывают безоговорочно выполнить все выдвигаемые ему условия под гарантии ничем не подкрепленных обещаний? Мир уже имел возможность лицезреть им цену в мае, когда нынешняя администрация США под предлогом того, что достигнутые ее предшественниками договоренности по СВПД "плохи", вышла из них в одностороннем порядке", — отметил глава постпредства РФ.

"Тем самым нарушены обещания, данные не только Тегерану, но и международному сообществу", — заключил он.