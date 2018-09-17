В переговорах между КНДР и США видны проблемы, отметил Небензя

ООН, 17 сен — РИА Новости. Россия всецело поддерживает переговоры КНДР и Республики Корея, в то же время, в процессе общения между КНДР и США видны проблемы, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Буквально на днях в городе Кэсон открылся "офис связи" двух Корей. Желаем успеха и стартующему завтра саммиту лидеров КНДР и Республики Корея в Пхеньяне", — сказал Небензя.
"В то же время сейчас мы являемся свидетелями того, что переговоры между КНДР и США по меньшей мере испытывают определенные трудности", — считает глава российской миссии.
Он добавил, что "переговорный процесс – улица с двусторонним движением".
"Однако на что можно рассчитывать, когда Пхеньян призывают безоговорочно выполнить все выдвигаемые ему условия под гарантии ничем не подкрепленных обещаний? Мир уже имел возможность лицезреть им цену в мае, когда нынешняя администрация США под предлогом того, что достигнутые ее предшественниками договоренности по СВПД "плохи", вышла из них в одностороннем порядке", — отметил глава постпредства РФ.
"Тем самым нарушены обещания, данные не только Тегерану, но и международному сообществу", — заключил он.