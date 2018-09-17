WikiLeaks опровергла сообщения о попытке Ассанжа получить российскую визу

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Организация WikiLeaks опровергла сообщение СМИ о том, что ее основатель Джулиан Ассанж якобы пытался получить российскую визу в 2010 году.

Агентство Ассошиэйтед Пресс ранее опубликовало письмо к российскому консульству в Лондоне якобы авторства Ассанжа. В документе, датированном 30 ноября 2010 года, основатель сайта сообщает, что попросил своего друга отвезти и доставить его паспорт в консульство для получения визы в Россию.

"Господин Ассанж никогда не обращался за подобной визой и не является автором документа. Источником этого документа является фальсификатор и платный информатор ФБР Сигурдур Тордарсон, который был приговорен к тюремному заключению за фабрикацию документов под именем Ассанжа, мошенничество и педофилию", — сообщается в Twitter организации.

Ассанж в 2006 году основал сайт WikiLeaks для публикации различных секретных или закрытых для общего доступа сведений, разоблачающих коррупцию и злоупотребления. Поначалу целью WikiLeaks было названо разоблачение коррупции в странах Средней Азии, Китае и России, однако большое внимание уделялось и разоблачению деятельности правительств и корпораций на Западе. Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне. Тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.