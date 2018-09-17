США обвинили Россию в "мошенничестве" по санкциям против КНДР

ООН, 17 сен — РИА Новости. США обвинили Россию в "мошенничестве" при соблюдении санкций против Северной Кореи.

"Вопрос, который надо задать — почему? Почему после голосования по принятию санкций 11 раз, Россия теперь от них отступает? Мы знаем ответ: потому что Россия мошенничает, и теперь их на этом поймали", — сказала Хейли на заседании СБ ООН по КНДР.

"Несмотря на их постоянную поддержку санкций ООН, Россия активно работает, чтобы подорвать их применение против Северной Кореи", — добавила глава американского постпредства.