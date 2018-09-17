Киев расширил перечень запрещенных российских книг

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины расширил перечень книг, запрещенных для распространения на территории страны. Об этом сообщает "Украина.ру".

В обновленный список вошли два издания российских авторов: "Почему Украина не Европа" Виктории Путилиной и "Олесь Бузина. Пророк и мученик", в создании которого участвовали 48 литераторов и журналистов.

По словам одного из авторов издания писателя Александра Чаленко, он "невероятно гордится" попаданием в такой перечень.

"Запрещают всегда то, с чем ты не можешь и боишься дискутировать. Так поступали только представители тоталитарных и авторитарных режимов. Этот запрет наглядно демонстрирует то, что Украина сегодня не #ЦеЕвропа и либеральная демократия, а самое натуральное тоталитарное государство", — заявил Чаленко.

В обновленный список также вошли два издания из Донецкой и Луганской областей, и четыре книги, выпущенные на Украине.

В 2016 году президент Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из России. По мнению Киева, эти меры будут стимулировать украинский рынок печатной продукции. Принятые меры касаются изданий из России и книг, которые ввозятся из "временно-оккупированной территории". Теперь для ввоза на Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.