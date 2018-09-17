В Госдуме оценили указ Порошенко о прекращении договора о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко во время подписания Указ о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. 17 сентября 2018

Президент Украины Петр Порошенко во время подписания Указ о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. 17 сентября 2018

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. От указа о прекращении действия Договора о дружбе Украины и России, подписанного Петром Порошенко, пострадает в первую очередь украинский народ, заявил RT депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

"Разрыв договора — еще одно препятствие на пути Украины к экономической и политической стабильности. Европейская мечта не стала украинской реальностью, а систематические атаки на Россию лишают украинцев и этого источника доходов", — отметил парламентарий.

По словам Белика, этот шаг представляет собой "бесполезный политический демарш" Порошенко, продиктованный его личными амбициями.

В понедельник Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией, подписанного в 1997 году.

Киев решил не продлевать соглашение. МИД страны до 30 сентября уведомит Москву об этом специальной нотой, а глава государства внесет соответствующий законопроект в Верховную раду.