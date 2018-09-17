Полиция Эфиопии задержала 200 человек после массовых убийств в столице

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Полиция эфиопской провинции Оромия задержала 200 человек в связи убийствами граждан, произошедшими ранее на окраинах Аддис-Абебы, сообщает эфиопский телеканал Fana TV со ссылкой на местную полицию.

По данным агентства Рейтер , по меньшей мере 23 человека стали жертвами атак на этнические меньшинства в минувшие выходные. В субботу множество людей вышли на демонстрацию, чтобы подержать лидеров организации "Фронт освобождения Оромо" (OLF). Затем в Оромии начались беспорядки, молодые люди нападали на прохожих, грабили магазины и дома.

Как сообщил комиссар Алемайеху Эджигу (Alemayehu Ejigu), в район беспорядков стянуты дополнительные силы безопасности, ведутся работы по восстановлению разграбленных зданий, передает телеканал. Эфиопская комиссия по правам человека (EHRC) начала свое расследование, направив на место команду экспертов.

В августе правительство Эфиопии подписало соглашение о примирении с OLF, которая до июля входила в список террористических организацией в стране.