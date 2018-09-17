В Минобороны Эстонии не знают об "агентах Кремля" в СМИ и правительстве

ТАЛЛИН, 17 сен — РИА Новости. Министр обороны Эстонии Юри Луйк в понедельник ответил в парламенте на запрос группы депутатов о высказываниях главы департамента внешней разведки Микка Маррана об "агентах влияния" России в правительстве и высшем законодательном органе республики, заявив, что он имел ввиду не Эстонию, а Западную Европу.

Поводом для подачи запроса стал опубликованный 24 июля газетой Eesti Paevaleht доклад гендиректора департамента внешней разведки Микка Маррана на форуме безопасности в городе Аспен в США. В ходе доклада он заявил, что эстонская спецслужба выявила сеть политиков, журналистов, дипломатов и бизнесменов, якобы являющихся "агентами влияния России и исполняющих приказы Кремля". В докладе Марран не назвал конкретные фамилии, но отметил, что это люди, "которые несколько лет назад были на обочине местной политики, а теперь пришли в парламент или правительство", при этом, по его мнению, "они исполняют там российский план действий".

По словам Луйка, депутаты неверно истолковали выступление Маррана, в котором говорилось не об Эстонии, а в целом о Западной Европе. "Я хотел бы пояснить контекст выступления Маррана перед специалистами. Он говорил о методах, он не назвал ни одного имени политика в любом государстве. Хотел бы подчеркнуть, что департамент внешней разведки не занимается деятельностью внутри Эстонии, иными словами контрразведкой, поэтому в его выступлении речь не идет об Эстонии и эта история не касается эстонского государства, в докладе говорится о Западной Европе, это становится ясным, если прочитать весь доклад", — сказал Луйк.

Как добавил министр, у него нет информации о том, что эстонские политики, журналисты, дипломаты и бизнесмены могут быть "агентами влияния России". "И я должен сказать, что у меня нет никаких причин так считать", — подчеркнул Луйк.

Это уже не первые подобные обвинения в адрес РФ со стороны Эстонии. Москва неоднократно опровергала и называла голословными обвинения в том, что Россия якобы пытается вмешиваться в дела других стран. Как отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, заявления главы внешней разведки Эстонии об "обнаружении агентов влияния Москвы" среди общественных деятелей республики — это спекуляции, направленные на отвлечение внимания от собственных проблем.