ЦИК ЛНР отчитался об успешной подготовке к выборам

ЛУГАНСК, 17 сен — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной Луганской народной республики успешно проводит подготовку к проведению выборов главы и депутатов Народного совета республики, заявил журналистам на брифинге заместитель председателя Центральной избирательной комиссии ЛНР Максим Свидченко.

Выборы главы ЛНР запланированы на 11 ноября. Исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник ранее заявлял о намерении принять в них участие.

"На сегодняшний день ЦИК успешно проводит организацию и подготовку к проведению выборов главы Луганской народной республики и депутатов Народного совета ЛНР, которые назначены на 11 ноября 2018 года", — заявил Свидченко.

Он уточнил, что ЦИК ЛНР уже подготовил ряд нормативно-правовых актов, регулирующих процесс подачи документов и регистрацию кандидатов на пост главы и депутатов Народного совета республики. Свидченко отметил, что на сегодняшний день документы для участия в выборах главы ЛНР подал только действующий и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник.

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