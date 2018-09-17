ЦИК ЛНР отчитался об успешной подготовке к выборам

ЛУГАНСК, 17 сен — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной Луганской народной республики успешно проводит подготовку к проведению выборов главы и депутатов Народного совета республики, заявил журналистам на брифинге заместитель председателя Центральной избирательной комиссии ЛНР Максим Свидченко.
"На сегодняшний день ЦИК успешно проводит организацию и подготовку к проведению выборов главы Луганской народной республики и депутатов Народного совета ЛНР, которые назначены на 11 ноября 2018 года", — заявил Свидченко.
Он уточнил, что ЦИК ЛНР уже подготовил ряд нормативно-правовых актов, регулирующих процесс подачи документов и регистрацию кандидатов на пост главы и депутатов Народного совета республики. Свидченко отметил, что на сегодняшний день документы для участия в выборах главы ЛНР подал только действующий и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник.
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