СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен — РИА Новости. Прекращение действия договора о дружбе Украины с РФ приведет к ситуации правовой неизвестности, в которой больше всего пострадают обычные граждане Украины, заявил РИА Новости политолог Владимир Джаралла.

В понедельник президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

"Договор о дружбе 1997 является осью, на которую опирается множество других правовых соглашений в гуманитарной, экономической, транспортной сфере. Они полностью регулировали все отношения между Россией и Украиной и с прекращением действия договора о дружбе также прекращают свое действие. Отношения между нашими странами оказываются в ситуации полной правовой неизвестности", — отметил Джаралла.

По мнению эксперта, с практической точки зрения теперь действия органов власти России будут определяться исключительно собственным законодательством. Однако больше всего от предпринятых действий пострадают обычные граждане Украины, считает Джаралла.

"Все обычные люди, среди которых большинство граждан Украины, получили множество проблем, потому что украинский режим вновь продемонстрировал, что националисты не интересуются жизнью и проблемами людей, собственных граждан. Ими движет ненависть, которая в итоге их же и уничтожит", — сказал эксперт.

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