Закон о статусе Донбасса в нынешнем виде не работает, заявил Климкин

КИЕВ, 17 сен – РИА Новости. Закон об особом статусе Донбасса реализовать в его нынешнем виде практически невозможно, считает глава МИД Украины Павел Климкин.

"В сегодняшнем виде… этот закон будет почти невозможно реализовать", — сказал министр в понедельник в ходе евроатлантического форума, который транслировал в Facebook его организатор "Институт евро-атлантического сотрудничества".

Климкин заявил, что одельные элементы этого закона смогут начать работать только "если оккупационный Донбасс будет освобожден".

"Этот закон об особенностях местного самоуправления – это же не то, что мы говорим, что оно все будет в определенный момент. Это как ссылка: если оккупированный Донбасс будет освобожден, тогда будет идти речь об отдельных элементах особенностей местного самоуправления. На оккупированном Донбассе об элементах каких-либо этих особенностей речь не идет", — сказал министр.

Рада в октябре 2017 года продлила на год действие закона об особом статусе Донбасса, в котором говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий. В августе спикер украинского парламента Андрей Парубий заявил, что решение о продлении Рада будет во многом зависеть от позиции международных партнеров.

На прошлой неделе спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер вновь призвал Киев продлить действие закона об особом статусе Донбасса.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.