Премьер Чехии заявил, что Frontex Европе не нужен

ПРАГА, 17 сен – РИА Новости. В агентстве ЕС по безопасности внешних границ Frontex нет необходимости, каждая страна сама занимается охраной своих границ, заявил в понедельник журналистам чешский премьер Андрей Бабиш.
По словам премьера, подобного взгляда придерживаются его коллеги из других стран Вышеградской четверки (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша), они готовы совместно выступить с этим на предстоящем в среду неформальном саммите ЕС в австрийском городе Зальцбурге.
Еврокомиссия недавно выступила с противоположным предложением – об увеличении числа сотрудников агентства Frontex до 10 тысяч человек.