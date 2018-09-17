Премьер Чехии заявил, что Frontex Европе не нужен

ПРАГА, 17 сен – РИА Новости. В агентстве ЕС по безопасности внешних границ Frontex нет необходимости, каждая страна сама занимается охраной своих границ, заявил в понедельник журналистам чешский премьер Андрей Бабиш.

"В агентстве Frontex нет никакой необходимости, каждая страна сама занимается охраной своих границ. Недавно я был в Италии, говорил об этом с премьером (Джузеппе) Конте, он мне сказал, что они сами держат под контролем свои границы. Как и Мальта или Испания. Об этом необходимо вести дискуссию", — сказал Бабиш на полях совместного заседания словацкого и чешского правительств в городе Кошице на востоке Словакии. Его выступление транслировали сетевые ТВ-каналы.

По словам премьера, подобного взгляда придерживаются его коллеги из других стран Вышеградской четверки (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша), они готовы совместно выступить с этим на предстоящем в среду неформальном саммите ЕС в австрийском городе Зальцбурге.

Еврокомиссия недавно выступила с противоположным предложением – об увеличении числа сотрудников агентства Frontex до 10 тысяч человек.