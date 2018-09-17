В Раде потребовали наказать напавших на журналистку NewsOne

КИЕВ, 17 сен — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционный блок" Юрий Павленко потребовал от МВД найти и привлечь к ответственности участников нападения на журналистку телеканала NewsOne.

Ранее в понедельник участники протестной акции у здания генеральной прокуратуры Украины напали на журналистку украинского телеканала NewsOne, глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко связал нападение с призывами политиков бойкотировать канал, полиция по факту нападения завела дело.

"Обращаюсь к министру МВД с требованием немедленно найти и привлечь к уголовной ответственности всех без исключения участников избиения журналиста NewsOne Дарины Билеры. Прошу считать это моим депутатским обращением. Препятствование журналистской деятельности – это преступление, которое направлено против свободы слова на Украине и не может остаться безнаказанным", — цитирует Павленко пресс-служба партии.

По словам Павленко, именно высказывания некоторых политиков и подстрекают "активистов к агрессии в отношении журналистов неподконтрольных власти масс-медиа".

Ранее в понедельник возле здания ГП произошли столкновения полиции и митингующих против экстрадиции в РФ россиянина Тимура Тумгоева. По данным полиции, участники акции пытались попасть в помещение, произошла потасовка с сотрудниками правопорядка. Семь полицейских пострадали, полиция завела дело.

Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов заявил о подписании соглашения об управлении телеканалом NewsOne сроком на три года. Президентская фракция в Верховной раде "Блок Петра Порошенко" призвала своих коллег бойкотировать эфиры данного телеканала, опасаясь его пророссийской позиции.

Томиленко ранее заявил, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ. Он потребовал публичного отчета по делам об убийствах украинских журналистов.

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко отметил, что отсутствие должной защиты журналистов, а также травля работников СМИ на Украине ставят под угрозу демократию в стране.