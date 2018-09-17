Могерини напомнила Гройсману о важности создания антикоррупционного суда

БРЮССЕЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини напомнила в понедельник в телефонном разговоре с премьером Украины Владимиром Гройсманом о необходимости создания в стране антикоррупционного суда.

В пятницу Украина и Евросоюз подписали четвертую программу макрофинансовой помощи стране в размере 1 миллиарда евро.

"Могерини подчеркнула важность дальнейшего прогресса в осуществлении программы реформ, в частности в создании Высшего антикоррупционного суда", — говорится в сообщении дипслужбы ЕС по итогам разговора.

Глава дипломатии ЕС отметила, что это имеет ключевое значение с точки зрения оказания макрофинансовой помощи ЕС.

Могерини и Гройсман договорились поддерживать регулярные контакты в преддверии следующего Совета ЕС-Украина по ассоциации.

Верховная рада в июне приняла президентский закон о создании Высшего антикоррупционного суда на Украине. Его создание является одним из ключевых требований к Украине также и со стороны Международного валютного фонда для предоставления очередного транша кредита.