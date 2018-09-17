Референдум поможет Македонии войти в ЕС и НАТО, заявил министр обороны США

БЕЛГРАД, 17 сен – РИА Новости. Референдум о переименовании Македонии по договору Скопье и Афин является важнейшим шагом в истории республики и ее прогресса на пути в НАТО и ЕС, заявил в ходе визита в Скопье министр обороны США Джеймс Мэттис.

Днем Мэттис провел встречу с македонским премьером Зораном Заевым и главой минобороны Радмилой Шекерински, после чего сделал заявление на пресс-конференции.

"Предстоящий референдум – важнейший голос в истории вашей нации. Граждане должны использовать свое демократическое право и проголосовать на референдуме, который имеет историческое значение для дальнейшего прогресса Македонии на пути интеграции в НАТО и ЕС, в чем она имеет поддержку США", — заявил Мэттис на пресс-конференции, видео с которой разместило национальное агентство МИА.

"Недавно вы отметили годовщину референдума (о независимости 1991 года), на котором свыше 95% граждан высказались за независимость страны. Через две недели ваши граждане еще раз получат возможность продвинуть страну вперед", — отметил Мэттис.

Он также поблагодарил премьера Заева и министра Шекерински за их вклад в решение "тяжелого спора о названии с Грецией".

"Македония получит свое равноправное место в наиболее успешном военном альянсе вместе с другими 29 членами, которые обязуются защищать вас и вашу безопасность… Это принесет укрепление безопасности и экономического развития, чему свидетельствует пример Черногории (вступившей в НАТО в июне 2017 года), где иностранные инвестиции удвоились после получения членства в альянсе", — резюмировал американский министр обороны.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил в ходе саммита организации в Брюсселе 11 июля, что лидеры всех 29 стран-членов официально пригласили Македонию вступить в альянс. Он уточнил, что "как только Македония внесет необходимые изменения в конституцию, можно будет официально пригласить страну вступить в НАТО под новым названием — Республика Северная Македония". После подписания протокола о вступлении в НАТО его предстоит ратифицировать парламентам всех 29 стран альянса.

После приема Македонии вне НАТО останутся только две балканские страны: Сербия и Босния и Герцеговина. Россия традиционно выступает против расширения НАТО, называя это угрозой своей национальной безопасности. При этом Москва также категорически отвергает обвинения во вмешательство в дела других стран.