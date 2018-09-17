Глава МИД Украины заявил, что "Северный поток — 2" лишит Киев транзита газа

КИЕВ, 17 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен, что Россия откажется от использования украинской газотранспортной системы после строительства "Северного потока — 2", передает украинское информагентство "ЛигаБизнесИнформ".

"Россия прибегнет к мерам, чтобы полностью прекратить транзит газа через нашу территорию", — заявил Климкин. Издание отмечает, что так министр объяснил последовательную борьбу Киева против строительства газопровода "Северный поток — 2" и надежды на помощь в этом вопросе со стороны санкций США.

Проект "Северный поток — 2 " предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против него выступают ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы экспорта в Европу своего СПГ. Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительства газопровода и считают проект политическим.

Министр энергетики США Рик Перри в четверг после встречи с российским коллегой Александром Новаком заявил о планах Штатов ввести санкции против "Северного потока — 2", при этом не согласившись с точкой зрения, что таким образом Вашингтон пытается избавить американских поставщиков сжиженного природного газа от конкуренции в Европе. Позднее Перри увязал введение этих санкций с усилиями России по выполнению минских соглашений, а также с вопросом сохранения транзита российского газа через Украину.

Москва неоднократно заявляла, что проект "Северный поток — 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС. Со своей стороны "Газпром" говорил о готовности сохранить этот транзит после 2019 года, если Киев докажет экономическую целесообразность контракта. Возможные объемы транзита оцениваются в 10-15 миллиардов кубометров в год.