Глава МИД Украины заявил, что "Северный поток — 2" лишит Киев транзита газа

КИЕВ, 17 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен, что Россия откажется от использования украинской газотранспортной системы после строительства "Северного потока — 2", передает украинское информагентство "ЛигаБизнесИнформ".
Проект "Северный поток — 2 " предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против него выступают ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы экспорта в Европу своего СПГ. Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительства газопровода и считают проект политическим.
Москва неоднократно заявляла, что проект "Северный поток — 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС. Со своей стороны "Газпром" говорил о готовности сохранить этот транзит после 2019 года, если Киев докажет экономическую целесообразность контракта. Возможные объемы транзита оцениваются в 10-15 миллиардов кубометров в год.