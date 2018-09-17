Иран заявил, что выполняет обязательства в рамках СВПД

ВЕНА, 17 сен — РИА Новости. Тегеран выполняет все свои обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе с момента вступления соглашения в силу, заявил в понедельник глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.
Он раскритиковал выход США из сделки, назвав одностороннее решение США "грубым нарушением резолюции 2231 Совета безопасности ООН". По словам Салехи, выход США из сделки поставил ее существование под угрозу и повлечёт за собой серьёзные последствия.
Президент США Дональд Трамп 8 мая 2018 года объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.