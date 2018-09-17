В ДНР сообщили о гибели мужчины при подрыве на боеприпасе

ДОНЕЦК, 17 сен — РИА Новости. Мужчина погиб, подорвавшись на неразорвавшемся боеприпасе в подконтрольном самопровозглашенной Донецкой народной республике поселке Стыла, заявил в понедельник журналистам официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.
"Вчера в районе населенного пункта Стыла в результате подрыва на неразорвавшемся боеприпасе, прилетевшем со стороны ВСУ, погиб мужчина 1959 года рождения", — сказал Безсонов.
Поселок Стыла расположен у линии соприкосновения в Донбассе.