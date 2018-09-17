В Лимпопо 11 человек погибли в результате ДТП с участием автобуса

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Одиннадцать человек погибли, девять находятся в критическом состоянии после аварии с участием автобуса в южноафриканской провинции Лимпопо, сообщает портал News24 со ссылкой на местные власти.
Как сообщается, инцидент произошел в понедельник утром в городе Полокване. Тридцать пассажиров получили легкие ранения, еще девять находятся в критическом положении. По предварительной оценке, авария могла произойти из-за взорвавшегося колеса.
Согласно отчету, полученному ведомством, автобус следовал из Замбии в Гаутенг. Мореми отметил, что раненные подтвердили, что они из Замбии.