Премьер Македонии заявил, что российское влияние на Скопье не доказано

БЕЛГРАД, 17 сен — РИА Новости. Премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что не имеет доказательств российского вмешательства в дела Македонии в связи со стремлением в ЕС и НАТО.

В понедельник в Скопье с рабочим визитом прилетел министр обороны США Джеймс Мэттис. В самолете он заявил журналистам западных агентств, что Москва вмешивается в евро- и евроатлантическую интеграцию Македонии и что Вашингтон не хочет "смотреть, как Россия делает там то, что они пытаются делать во многих странах".

Премьеру Заеву на конференции, посвященной СМИ на пути в ЕС, местные журналисты задали вопрос о "российском влиянии" в Македонии.

"У меня нет доказательств какого-то российского влияния. РФ — дружественная страна Македонии и не имеет ничего против интеграции Македонии в ЕС, хотя и против нашей интеграции в НАТО. И это они говорят очень четко. Мы пытаемся объяснить, что для нас нет альтернативы, кроме полной интеграции в ЕС и НАТО", — цитирует Заева национальное агентство МИА.

"Мы хотим строить дружеские отношения со всеми странами и с Российской Федерацией, поэтому уверен, что все то, что представляется проявлением дружбы в Македонии, поймут и друзья в России, потому что наши граждане остаются на этой позиции", — приводит его слова агентство.

Македония переживает наплыв высокопоставленных гостей с Запада в связи с назначенным на 30 сентября референдумом о переименовании бывшей югославской республики в Республику Северная Македония в рамках подписанного в июне договора с Грецией.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил в ходе саммита НАТО в Брюсселе 11 июля, что лидеры всех 29 стран-членов официально пригласили Македонию вступить в альянс. Он уточнил, что "как только Македония внесет необходимые изменения в конституцию, можно будет официально пригласить страну вступить в НАТО под новым названием — Республика Северная Македония". После подписания протокола о вступлении в НАТО его предстоит ратифицировать парламентам всех 29 стран альянса.

После приема Македонии вне НАТО останутся только две балканские страны: Сербия и Босния и Герцеговина. Россия традиционно выступает против расширения НАТО, называя это угрозой своей национальной безопасности. При этом Москва также категорически отвергает обвинения во вмешательство в дела других стран.