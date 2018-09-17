В Казахстане опровергли слухи о размещении на Каспии военных баз США

АСТАНА, 17 сен — РИА Новости. В правительстве Казахстана опровергли слухи о размещении на Каспии вооруженных сил Соединенных Штатов Америки.

Глава министерства информации и коммуникаций Даурен Абаев заявил, что Казахстан не может допустить присутствие в регионе иностранных военных баз.

Абаев назвал новости о появлении американских военных в регионе фейком, сообщает Sputnik Казахстан.

В апреле 2018-го депутаты сената парламента Казахстана одобрили законопроект об обеспечении коммерческого транзита спецгруза США в Афганистан. Тем самым казахстанские порты Актау и Курык на Каспии были включены в маршруты для доставки невоенных грузов из США в Афганистан.

Это стало поводом для появления слухов о том, что военно-морские силы США получили возможность использовать казахстанские порты на Каспийском море.

Однако министр информации Казахстана напомнил, что в Актауская конвенция запрещает присутствие на Каспии вооруженных сил неприкаспийских стран, а также плавание их судов.

Конвенция о правовом статусе Каспия была подписана на встрече глав прикаспийских стран — Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана — 12 августа 2018 года. Работа над нею велась более 20 лет.

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