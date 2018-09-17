Суд признал лишение Савченко депутатской неприкосновенности законным

КИЕВ, 17 сен – РИА Новости. Верховный суд Украины отказал внефракционному депутату Верховной рады Надежде Савченко, которая требовала отменить решение украинского парламента о снятии с нее депутатской неприкосновенности, следует из решения суда, обнародованного в понедельник в электронном реестре.

Верховная рада Украины 22 марта лишила Савченко депутатской неприкосновенности и дала согласие на ее задержание и арест. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. Позднее арест был продлен до 30 октября. Политик в суде пыталась отменить решение парламента о снятии неприкосновенности.

"В удовлетворении иска … поданного в ее (Савченко – ред.) интересах … о признании противоправной бездеятельности, признании противоправными и отмене решений (о снятии неприкосновенности – ред.) — отказать полностью", — говорится в решении суда.

По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. При этом генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что досудебное расследование уголовного дела в отношении Савченко и главы Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана завершено. По его словам, суд должен начаться уже в этом году.

Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.