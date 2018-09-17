Эксперт заявил, что Берн придерживается политического курса Брюсселя

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Швейцария, не являясь членом ЕС, придерживается политического курса Брюсселя, в том числе в отношении России, и в ближайшее время в этом плане изменений ожидать не стоит, заявил РИА Новости заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер, комментируя решение Берна ужесточить процедуру рассмотрения аккредитаций для российских дипломатов.

Ранее в МИД Швейцарии заявили об ужесточении процедуры рассмотрения аккредитаций для российских дипломатов в связи с подозрениями о нелегальной деятельности РФ в стране.

"Они все в одном ключе работают – и страны ЕС, и Швейцария, которая не входит в Евросоюз, и Великобритания, которая хочет выйти из ЕС. У них одна общая линия, которой они будут придерживаться еще очень долго. Вряд ли в ближайшее время можно рассчитывать на послабление по отношению к РФ", — считает эксперт.

Он напомнил, что Швейцария является нейтральной страной только в военном плане.

"Они нейтральная страна в военном плане, а в остальных — прозападная. То есть акции НАТО швейцарцы поддерживать не будут, но общей напряженной по отношению к РФ линии Запада они будут придерживаться. Поэтому, если есть за что-то зацепиться, они за это зацепятся", — сказал Швейцер.

Специалист подчеркнул, что Швейцария экономически сильно связана с ЕС, а потому от курса Брюсселя отклоняться не будет. При этом он полагает, что такие меры Берна вряд ли смогут ухудшить российско-швейцарские отношения.

"Ничего нового я в их решении не вижу и не думаю, что это ухудшит наши отношения. Наши межгосударственные отношения вполне нормальные. Но бывают и разные частные случаи. Они уже кого-то высылали, арестовывали наши счета в своих банках", — добавил собеседник агентства.

В МИД Швейцарии подтвердили РИА Новости, что с весны три раза вызывали российского посла или временного поверенного для получения разъяснений по "делу Скрипалей" и ситуации вокруг лаборатории в Шпице, эксперты которой в том числе исследовали попытку отравления в Солсбери.

В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ — Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе покушение на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ. МИД РФ, комментируя предъявление обвинений, заявил, что опубликованные имена и фотографии подозреваемых России ни о чем не говорят, а расследование столь серьезных преступлений требует скрупулезного анализа и плотного взаимодействия правоохранительных органов двух стран. Генпрокуратура РФ намерена сотрудничать с британскими правоохранителями по данному делу и рассчитывает получить доказательства возможной причастности российских граждан.

Впоследствии Петров и Боширов дали 25-минутное интервью RT и Sputnik, в котором заявили, в частности, что побывали в Солсбери как туристы, ничего не знали про Скрипалей и работают в фитнес-индустрии. В МИД Великобритании интервью назвали лживым, а также примером очередного "запутывания вопроса" Россией. Москва претензии Лондона отвергла: официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что не понимает, на каком основании делаются такие заявления, а "ложью оказалось заявление британской стороны относительно того, что таких людей не существует".

В марте бывший тогда главой британского МИД Борис Джонсон утверждал, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании их оценок информации, а не подтвержденных фактов.