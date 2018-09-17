Изменение границы Косово-Сербия возможно лишь в рамках права, заявил Тачи

БРЮССЕЛЬ, 17 сен — РИА Новости, Александр Шишло. Корректировка границы между Косово и Сербией, если она состоится, будет произведена в соответствии с международным правом, утверждает президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи.

"Мирное соглашение, основанное на корректировке границы между Косово и Сербией, если оно будет достигнуто, будет полностью соответствовать международному праву. Такое соглашение обеспечивает официальное признание Косово Сербией, обеспечивает объединение (муниципалитетов) Прешево, Буяновац и Медведжа, Прешева, Бужановаца и Медведжа с Косово и определенно открывает путь членства в ЕС, НАТО и ООН, укрепляя тем самым стабильность и закрывая последний источник конфликтов на Балканах", — пишет Тачи в статье, опубликованной в понедельник брюссельским интернет-ресурсом EurActiv.

По словам косовского лидера, "не будет корректировки (границ) по этническому признаку, не будет исхода населения или эффекта домино в том, что касается стабильности в этой части Европы". "Время войн и конфликтов между Косово и Сербией, на мой взгляд, прошло. Но окончание этой эры может быть установлено только тогда, когда мы достигнем окончательного мирного соглашения между Косово и Сербией", — пишет Тачи.

Он отмечает, что "корректировка границы между Косово и Сербией как двумя независимыми государствами, которые признают друг друга в качестве государств, будет являться частью демаркации границы протяженностью 430 километров".

Ранее на встрече с представителями албанцев с юга центральной Сербии президент самопровозглашенной республики заявил, что предложит парламенту рассмотреть присоединение их районов к Косово.

На территории крайнего юга центральной Сербии находятся муниципалитеты Прешево, Буяновац и Медведжа, частично населенные албанцами, лидеры которых периодически требуют интеграции своей Прешевской долины с самопровозглашенным Косово.

Делегацию албанцев с юга центральной Сербии в Приштине в понедельник возглавил Шчиприм Арифи, избранный гражданами глава органа сербского самоуправления — муниципалитета Прешево. Вместе с коллегами он предложил Тачи, чтобы косовский парламент принял резолюцию о присоединении Прешевской долины к самопровозглашенной республике.

Тема возможного обмена между Белградом и Приштиной компактно населенных косовскими сербами муниципалитетов Лепосавич, Зубин-Поток, Звечан и Северная Косовска-Митровица на севере от реки Ибар на населенные албанцами муниципалитеты на крайнем юге Сербии периодически муссируется в обществе и СМИ.

Тачи ранее неоднократно отмечал, что выступает за "корректировку границы" Белградом и Приштиной без раздела края, но согласен на присоединение к Косово населенных албанцами районов юга центральной Сербии.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Власти Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году были вынуждены начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются "Брюссельское" соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин, подписанное сторонами в августе 2015 года. Последний данный Брюсселем срок для выполнения данных соглашений — 4 августа — не был соблюден Приштиной, что привело к росту напряженности в Косово.