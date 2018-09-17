МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян прокомментировала свое решение перечислить деньги в фонд арестованной в США россиянки Марии Бутиной.

"И вы перечислите, сколько не жалко", — написала она в Telegram

Симоньян назвала "позорищем" то, что "у множества богатых сынов Родины не нашлось копеечки на спасение совершенно несправедливо засаженной соотечественницы".

"Будем с этим бороться. И стыдить, кого надо. Иногда это работает", — добавила она.

Дело Марии Бутиной Бутину задержали в Соединенных Штатах в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при Минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Судья постановил арестовать россиянку. Адвокат россиянки заявил, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "Международные отношения". До 17 августа Бутину содержали в тюрьме Вашингтона, а затем ее перевели в тюрьму Александрии (близ столицы). Суд отказался освободить ее на время разбирательства. Следующее заседание пройдет 13 ноября.

Сегодня сестра задержанной на своей страничке в социальной сети "ВКонтакте" сообщила об организации "Фонда Марии Бутиной" и попросила неравнодушных людей оказать любую материальную помощь.