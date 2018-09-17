В НАТО отметили отсутствие единогласия по расширению партнерства с Украиной

КИЕВ, 17 сен – РИА Новости. Украина не имеет единогласной поддержки в НАТО в вопросе приглашения ее к участию в программе расширенных возможностей, заявил помощник генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Алехандро Альваргонсалес в интервью интернет-изданию "Европейская правда", опубликованном в понедельник.

Президент Украины Петр Порошенко в апреле заявил, что будет настаивать на том, чтобы НАТО предоставила Киеву программу расширенных возможностей. Эта программа действует в НАТО для государств, чьи стандарты вооруженных сил приближены к стандартам альянса.

"Для решения о включении Украины в этот формат (программу расширенных возможностей. – Прим. ред.) опять же нужна единогласная поддержка всех союзников. По состоянию на сейчас я не вижу такого консенсуса", — заявил Альваргонсалес.

Он также выразил мнение, что такой формат пока не нужен Украине.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.