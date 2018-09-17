Москалькова обеспокоена состоянием здоровья Вышинского

САРАТОВ, 17 сен — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что переживает за состояние здоровья арестованного на Украине руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и надеется его посетить.

Ранее омбудсмен Украины Людмила Денисова сообщила, что договорилась с Москальковой о взаимном посещении заключенных Владимира Балуха и Кирилла Вышинского.

"О Кирилле Вышинском, который был увезен на скорой помощи прямо из суда в следственный изолятор, ему продлено содержание под стражей до ноября. Мы очень переживаем за его состояние здоровья. И я надеюсь, что, может быть, у нас получится взаимное мониторинговое посещение: я — Кирилла Вышинского, а Денисова — Балуха", — сказала Москалькова журналистам.

Заседание Херсонского городского суда, на котором рассматривался вопрос о продлении или изменении меры пресечения для Вышинского, продолжалось два дня. Оно началось днем 5 сентября, однако было прервано из-за плохого самочувствия журналиста. Его адвокат Андрей Доманский объяснил, что ходатайство было подано в связи с резким ухудшением состояния здоровья Вышинского, который ранее перенес инфаркт, и непонятным "лечением" в СИЗО.

Вышинского увезли в тюремный госпиталь, однако затем, после небольшого медосмотра, вернули. Суд обязал следствие провести полное обследование Вышинского. Его результаты были представлены, однако защита настаивает, что обследование провели некачественно.

Вышинский больше 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Херсонский городской суд 6 сентября продлил Вышинскому меру пресечения в виде ареста еще на 60 дней.

Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест журналиста — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.