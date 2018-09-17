Шефчович намерен стать единым кандидатом от социалистов на выборах в ЕП

БРЮССЕЛЬ, 17 сен — РИА Новости, Александр Шишло. Вице-председатель Еврокомиссии по энергосоюзу словак Марош Шефчович намерен баллотироваться в качестве единого кандидата от Партии европейских социалистов (ПЕС) на выборах в Европарламент в мае 2019 года, сообщил РИА Новости источник в Европарламенте.

"Ожидается, что господин Шефчович сам объявит об этом в понедельник", — сказал собеседник агентства.

ПЕС является второй по влиянию европейской политической семьей. В ее составе — 33 социалистических, социал-демократических и рабочих партии из стран-членов Евросоюза и Норвегии.

В Европарламенте ПЕС имеет вторую по численности после Европейской народной партии фракцию – "Прогрессивный альянс социалистов и демократов".