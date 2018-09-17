ВЕНА, 17 сен — РИА Новости. Западные страны держат курс на максимальное наращивание политического и психологического прессинга на Пхеньян, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
По словам постпреда, вряд ли только санкции настроили Пхеньян на более конструктивный лад, "наверняка были и другие факторы, повлиявшие на позицию северокорейского лидера".
"Дипломатия предполагает определенную изобретательность и гибкое использование широкого набора инструментов от кнута до пряника или, как говорят англичане, от палки до морковки. Иными словами, давление должно сочетаться по мере необходимости с поощрительными стимулами. У западников этого сейчас практически нет. В проекте резолюции по КНДР, которая готовится к генконференции МАГАТЭ и должна быть принята на текущей неделе, они не готовы хотя бы отметить позитивные перемены последних месяцев", — подчеркнул Ульянов.
Он добавил, что такой упрощенческий подход чреват риском усложнить процесс поиска политического урегулирования. При этом, судя по выступлениям южнокорейских представителей в МАГАТЭ, Сеул придерживается более взвешенной и нюансированной линии, которая больше соответствует канонам дипломатии, отметил постпред.