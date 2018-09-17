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Ульянов рассказал, с чем связаны заявления Ирана по ядерной программе

(обновлено: 09:59 17.09.2018)
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© AFP 2018 / Atta KenareМузей Исламской революции и Священной обороны в Тегеране. Архивное фотоМузей Исламской революции и Священной обороны в Тегеране. Архивное фото
© AFP 2018 / Atta Kenare

ВЕНА, 17 сен — РИА Новости. Периодические заявления Тегерана о возможном выводе ядерной программы на новый уровень связаны с недостаточным прогрессом в переговорах с участниками ядерной сделки после выхода из нее США и являются сигналом о необходимости активизировать работу, сообщил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Панорама Тегерана, Иран. Архивное фото
© Fotolia / Emanuele Mazzoni
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Глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи ранее заявил об открытии нового современного цеха по производству центрифуг. Он также выразил надежду на сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, но предупредил, что в случае отмены сделки программа будет выведена на новый уровень.

Ульянов сообщил, что в последние несколько месяцев состоялся ряд экспертных встреч в формате остающихся членов СВПД и Ирана, при этом последнее такое мероприятие прошло 11 сентября в Вене.

"Определенный прогресс достигнут, но пока еще не достаточный. Именно в этой связи, как мне кажется, из Тегерана время от времени звучат заявления об открытии нового цеха по производству центрифуг, возможном выводе ядерной программы на новый уровень и так далее. Я лично воспринимаю это как сигнал со стороны Ирана о том, что остальным участникам СВПД нужно активизировать работу по восстановлению нарушенного в результате выхода США из этой сделки баланса, укрепив, прежде всего, выполнение экономической части соглашения", — сказал постпред РФ.

Мавзолей Хомейни в Тегеране, Иран. Архивное фото
© Fotolia / Fotokon
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Ульянов обратил внимание, что двенадцатый по счету доклад МАГАТЭ, представленный в минувший понедельник, подтверждает "неукоснительное, стопроцентное выполнение иранской стороной ее обязательств по СВПД".

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп 8 мая 2018 года объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

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