Ульянов рассказал, с чем связаны заявления Ирана по ядерной программе

ВЕНА, 17 сен — РИА Новости. Периодические заявления Тегерана о возможном выводе ядерной программы на новый уровень связаны с недостаточным прогрессом в переговорах с участниками ядерной сделки после выхода из нее США и являются сигналом о необходимости активизировать работу, сообщил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Ульянов сообщил, что в последние несколько месяцев состоялся ряд экспертных встреч в формате остающихся членов СВПД и Ирана, при этом последнее такое мероприятие прошло 11 сентября в Вене.
"Определенный прогресс достигнут, но пока еще не достаточный. Именно в этой связи, как мне кажется, из Тегерана время от времени звучат заявления об открытии нового цеха по производству центрифуг, возможном выводе ядерной программы на новый уровень и так далее. Я лично воспринимаю это как сигнал со стороны Ирана о том, что остальным участникам СВПД нужно активизировать работу по восстановлению нарушенного в результате выхода США из этой сделки баланса, укрепив, прежде всего, выполнение экономической части соглашения", — сказал постпред РФ.
Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
Президент США Дональд Трамп 8 мая 2018 года объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.