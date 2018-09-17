ВЕНА, 17 сен – РИА Новости. Россия в Международном агентстве по атомной энергии будет добиваться принятия своего проекта резолюции по гарантиям МАГАТЭ, сообщил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

В Вене 17-21 сентября проходит генеральная конференция МАГАТЭ, на которой на высоком уровне пройдет широкий обмен мнениями государств-членов агентства по деятельности агентства, а также приняты резолюции, определяющие многие моменты в практической работе МАГАТЭ в предстоящий период. На полях генконференции также могут подписываться двусторонние соглашения.

"Среди резолюций по значимости я бы поставил на первое место резолюцию по гарантиям МАГАТЭ. Гарантии МАГАТЭ – это собственно механизм проверки соблюдения государствами-членами их обязательств. Сейчас в этой сфере несколько лет осуществляются реформистские преобразования. Не все нам здесь понятно. Российская сторона исходит из того, что этот процесс должен быть именно понятным для государств-членов, более транспарентным. И главное – он должен осуществляться в соответствии с четкими и ясными правилами. По нашей оценке, здесь не все в порядке. В этой связи мы распространили свой проект резолюции по этому вопросу и будем добиваться его принятия", — сказал Ульянов.

Он отметил, что свой проект резолюции по гарантиям подготовили и страны ЕС.

"Эти два проекта различаются между собой только содержанием пункта, в котором речь идёт о реформе системы гарантий. В отличие от нас, Евросоюз все здесь устраивает. Имеющиеся расхождения будут предметом обсуждений в ходе генконференции", — пояснил постпред.