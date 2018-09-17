Пучдемон не войдет в избирательный список националистов в Бельгии

БРЮССЕЛЬ, 17 сен — РИА Новости, Александр Шишло. Экс-глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что он не намерен участвовать в выборах в Европарламент в мае 2019 года от партии фламандских националистов "Фламандский свободный альянс" (N-VA).

В воскресенье Пучдемон участвовал в городе Ломмел в Восточной Фландрии в предвыборном мероприятии входящей в правительственную коалицию в Бельгии националистической партии. Ряд руководителей N-VA ранее заявляли о желании видеть Пучдемона в своем избирательном списке. По мнению наблюдателей, такой политический маневр позволил бы N-VA подчеркнуть свое стремление к независимости Фландрии (нидерландоязычного региона Бельгии).

"Нет, конечно, нет. Я борюсь за Каталонию, я здесь (в Бельгии) только временно. Если бы мог, я бы вернулся в Каталонию хоть завтра. Каждый день я говорю себе: это мой последний день в изгнании. Я хочу работать ради свободы моей страны, моя борьба там", — сказал Пучдемон, отвечая на вопрос журналистов, намерен ли он войти в избирательный список N-VA.

Включение Пучдемона в избирательный список N-VA является юридически законным, поскольку граждане ЕС могут участвовать в выборах в другой стране-члене сообщества.

После возвращения в августе в Брюссель из Германии, где он вынужденно провел около четырех месяцев, Пучдемон заявил, что продолжит заниматься политической деятельностью во имя законных требований каталонцев и пообещал добиваться освобождения всех политических заключенных в Испании, прилагая все необходимые для этого усилия на европейском уровне. При этом он заявил, что, несмотря на поддержку N-VA, одобряющей стремление Каталонии к самоопределению, он не намерен вмешиваться в "политическую реальность Бельгии".

Высший суд немецкой федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн ранее постановил завершить процесс об экстрадиции экс-главы женералитета Каталонии Пучдемона, который был задержан в Германии в марте этого года.

Судья ВС Испании Пабло Льярена не согласился на экстрадицию Пучдемона из Германии только на основании обвинений в растрате госсредств, поскольку основным обвинением, предъявленным бывшему главе каталонского правительства в Испании, является организация восстания. Организация восстания в случае, если не было применено оружие, карается согласно испанскому законодательству тюремным заключением от 15 до 25 лет, растрата госсредств в случае хищений более 250 тысяч евро — до 12 лет.