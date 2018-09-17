Пучдемон не войдет в избирательный список националистов в Бельгии

БРЮССЕЛЬ, 17 сен — РИА Новости, Александр Шишло. Экс-глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что он не намерен участвовать в выборах в Европарламент в мае 2019 года от партии фламандских националистов "Фламандский свободный альянс" (N-VA).
"Нет, конечно, нет. Я борюсь за Каталонию, я здесь (в Бельгии) только временно. Если бы мог, я бы вернулся в Каталонию хоть завтра. Каждый день я говорю себе: это мой последний день в изгнании. Я хочу работать ради свободы моей страны, моя борьба там", — сказал Пучдемон, отвечая на вопрос журналистов, намерен ли он войти в избирательный список N-VA.
Включение Пучдемона в избирательный список N-VA является юридически законным, поскольку граждане ЕС могут участвовать в выборах в другой стране-члене сообщества.
Высший суд немецкой федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн ранее постановил завершить процесс об экстрадиции экс-главы женералитета Каталонии Пучдемона, который был задержан в Германии в марте этого года.
Судья ВС Испании Пабло Льярена не согласился на экстрадицию Пучдемона из Германии только на основании обвинений в растрате госсредств, поскольку основным обвинением, предъявленным бывшему главе каталонского правительства в Испании, является организация восстания. Организация восстания в случае, если не было применено оружие, карается согласно испанскому законодательству тюремным заключением от 15 до 25 лет, растрата госсредств в случае хищений более 250 тысяч евро — до 12 лет.