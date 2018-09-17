Семья арестованной в США Бутиной организовала фонд в ее поддержку

БАРНАУЛ, 17 сен — РИА Новости. Семья арестованной в США россиянки Марии Бутиной организовала "Фонд Марии Бутиной" и просит неравнодушных людей оказать любую материальную помощь, сообщила на свой страничке в социальной сети "ВКонтакте" ее сестра Марина Бутина.

"Дорогие друзья, моя сестра Мария Бутина оказалась в сложной несправедливой ситуации. Сейчас ей и нашей семье очень нужна ваша поддержка и любая возможная помощь. Для ее защиты адвокатами был создан фонд сбора пожертвований. Любое, даже символическое пожертвование с вашей стороны или со стороны ваших друзей несет колоссальную поддержку. Без вашей помощи нам не справиться", — написала Марина.

Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Адвокат россиянки заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".