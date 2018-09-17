МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Двое пострадавших в ресторане в английском Солсбери предположительно являются русскими, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на очевидцев.

Ранее полиция оцепила ресторан итальянской кухни в центре Солсбери после того, как мужчина и женщина почувствовали себя плохо во время ужина в воскресенье вечером. По предварительным данным, пострадавшие находятся в сознании, им оказана помощь на месте.

"Посетитель ресторана Аманда Ньютон сказала, что она сидела рядом с "двумя русскими", которым стало плохо, когда они ели в ресторане", — пишет издание.

Газета добавляет, что посетителям ресторана сегодня вечером нужно сдать кровь на анализ в больнице Солсбери.

Официально информация о национальности пострадавших не подтверждена.

В Солсбери четвертого марта отравили ранее осужденного в России за госизмену бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Лондон обвинил в покушении Москву. Российская сторона отвергла обвинения.

Российский МИД неоднократно просил Лондон предоставить доступ к пострадавшим, предлагал помощь в расследовании, но власти Соединенного королевства эти обращения оставляли без реакции.

Британская прокуратура 5 сентября предъявила обвинения по нескольким статьям двум "агентам ГРУ" россиянам Александру Петрову и Руслану Боширову. Позднее мужчины дали интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, в котором сообщили, что посещали Великобританию как туристы, не имеют отношения к ГРУ и ничего не знают о Скрипалях. Британская сторона после этого обвинила Петрова и Боширова во лжи.