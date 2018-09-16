Вена и Берлин уверены в необходимости избежать жесткого варианта Brexit

БЕРЛИН, 16 сен — РИА Новости. Вена и Берлин разделяют общую позицию относительно необходимости избежать жесткого варианта Brexit, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц журналистам в Берлине перед встречей с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Есть две важные темы, которые мы хотели бы обсудить, во-первых, это Brexit, в отношении которого у нас есть общая оценка, что мы должны попытаться сделать все возможное, чтобы избежать жесткого Brexit. Во-вторых, это миграция, где мы хотели бы поддержать ранее сделанные предложения (главы Еврокомиссии) Жана-Клода Юнкера, за которые мы давно выступаем, а именно за усиления Frontex в области персонала уже в 2020 году и расширения мандата с тем, чтобы Frontex смог работать с государствами, откуда прибывают мигранты, чтобы попытаться сначала не принимать лодки (с нелегалами), чтобы люди не рисковали жизнями и не обогащали нелегальных перевозчиков", — сказал Курц.

Он добавил, что в декабре пройдет саммит ЕС с африканскими государствами, где "мы осознанно хотим фокусироваться не только на вопросах миграции, но и на усиление кооперации между государствами Африки и ЕС" в вопросах экономики, развития и инновации.