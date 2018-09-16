Трамп провел совещание по ликвидации последствий урагана "Флоренс"

Президент США Дональд Трамп во время совещания по подготовке к урагану Флоренс. 11 сентября 2018

Президент США Дональд Трамп во время совещания по подготовке к урагану Флоренс. 11 сентября 2018

ВАШИНГТОН, 16 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп провел совещание по ликвидации последствий шторма "Флоренс", сообщил Белый дом.

Пресс-служба Белого дома распространила фото, на котором Трамп запечатлен за столом с телефонной трубкой у уха, рядом с ним стоит вице-президент Майк Пенс.

Ураган "Флоренс" обрушился на атлантическое побережье США в пятницу и сразу же стал ослабевать, сейчас его статус понижен до шторма. Опасность от ветра значительно снизилась — он не превышает 75 километров в час. Однако по-прежнему сохраняется угроза сильных наводнений, поскольку шторм принес огромное количество осадков и почти прекратил движение с выходом на сушу.

В результате шторма погибли, по разным данным, от шести до восьми человек. Более 27 тысяч находятся во временных убежищах. Сотни тысяч потребителей остались без света.