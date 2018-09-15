В Китае назвали Россию главным партнером инициативы "Один пояс, один путь"

ПЕКИН, 15 сен — РИА Новости. Россия является самым важным партнером Китая по реализации инициативы "Один пояс, один путь", заявил в субботу советник департамента Евразии МИД КНР Юй Цзунь.

"Россия остается самым важным партнером Китая по инициативе "Один пояс, один путь", а всеобъемлющее взаимовыгодное сотрудничество двух стран стало возможным благодаря высокому уровню политических отношений двух стран", — заявил дипломат в рамках форума развития инвестиционного сотрудничества Китая и России.

Он добавил, что китайская сторона рада видеть, как активные усилия всех слоев населения двух стран поспособствовали тому, что политические преимущества двусторонних отношений РФ и КНР принесли реальные результаты сотрудничества.

"Торгово-экономические отношения двух стран стабилизировались и сохраняют устойчивость, Китай уже семь лет подряд сохраняет позицию крупнейшего торгового партнера России",- заявил Юй Цзюнь.

По его словам, "и Китай, и Россия являются сторонниками открытой региональной экономики и стабильного глобального развития".

Он также напомнил, что за последние годы стороны добились значительного прогресса в снаряжении инициатив "Один пояс, один путь" и ЕАЭС.